إيطاليا: مؤتمر فيديوي غدًا متابعة لقمّة برلين عن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر من وزارة الخارجية الإيطالية إن من المقرر أن ينعقد غداً مؤتمر بالفيديو، يأتي تبعاً لمؤتمر برلين حول ليبيا.

وذكرت مصادر من مقر الوزارة، قصر (فارنيزينا) أن “الملف الليبي لا يزال موضوعا ذا أولوية”، بالنسبة لإيطاليا.

وكان وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، لدى لقائه بمقر الوزارة في روما (قصر فارنيزينا)، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، في شباط/فبراير الماضي، قد أكد “التزام إيطاليا الاقصى بحل سياسي للأزمة الليبية، بدءاً بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر برلين”.

وقال دي مايو “نكرر دعوتنا إلى احترام الهدنة وإلى التزام الأطراف بالمسار السياسي، الذي وضِع في برلين”، معلنا مشاركة بلاده في الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين في مدينة ميونيخ، وكذلك إستعداد إيطاليا “للقيام بدورها واستضافة الاجتماع التالي على المستوى الفني”.