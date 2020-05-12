المفوضية الأوروبية: توجيهات لتسهيل منح مساعدات لسورية مرتبطة بجائحة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم توجيهات مفصلة للدول الأعضاء والأطراف المانحة توضح فيها كيفية توصيل مساعدات مرتبطة بكوفيد 19 لسورية رغم العقوبات المفروضة على هذا البلد.

وتعتبر هذه التوجيهات هي الأولى من نوعها والتي يُفترض أن تساعد الدول والهيئات غير الحكومية والعاملين الانسانيين على توصيل مساعدات لمواجهة الجائحة دون مخالفة العقوبات الأوروبية المفروضة على البلاد منذ 2011.

وتأمل المفوضية ان تساعد التوجيهات التي تحوي تفاصيل قانونية وعملية، تسهيل وتسريع توصيل معدات طبية لمساعدة سورية على مواجهة الوباء.

ولا يرى الجهاز التنفيذي أي تناقض بين الاستمرار في فرض العقوبات على دولة ما، وهنا الحديث عن سورية، وبين توصيل مساعدات ومعدات طبية لمواجهة كوفيد 19.

تعليقاً على هذه التوجيهات، أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل على ضرورة ألا تقف العقوبات حائلاً أمام توصيل المعدات والمواد اللازمة لمواجهة كورونا باعتباره وباء عالمياً.

وأشار في تصريح له بهذا الخصوص: “العقوبات المفروضة من قبل أوروبا تتضمن استثناءات إنسانية وتحترم القانون الدولي، علينا تقديم المساعدة في الوقت المناسب لتفادي أي أثر سلبي على المدنيين الذين يدفعون ثمن الصراع”.

في هذا الإطار، تقدم وثيقة المفوضية توضيحات تساهم في تذليل العقبات الإدارية التي تواجهها الأطراف المختلفة الراغبة بتوصيل مساعدات لسورية.

إلى ذلك، تواصل بروكسل الدفاع عن العقوبات المفروضة على النظام السوري، مشيرة إلى أنها موجهة ضد أشخاص بعينهم وتستهدف للدفع باتجاه السلام في هذا البلد.

من جانبها، دأبت السلطات السورية على انتقاد العقوبات الأوروبية، واصفة اياها بـ”الجائرة” والتي تمنع دمشق من العمل على التصدي لوباء كورونا بالشكل الأمثل.

يذكر أن عدد الإصابات والوفيات المعلنة بوباء كورونا لا يزال محدوداً في سورية، رغم اختلاف الروايات حول الأعداد بين الحكومة في دمشق والأطراف المعارضة.