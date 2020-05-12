بلجيكا: رئيسة الوزراء تلمح لإمكانية إستئناف بعض الأنشطة الثقافية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ألمحت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس، إلى إمكانية السماح في المستقبل القريب بتنظيم بعض الأنشطة الثقافية، المتوقفة في البلاد منذ منتصف آذار/مارس الماضي على خلفية انتشار وباء كورونا.

وأوضحت ويلمس، في تصريحات لها اليوم، أن السلطات المعنية ستعمل على السماح بمزيد من الأنشطة في البلاد ضمن إطار الرفع التدريجي للحظر والذي بدأ بشكل بطيء الرابع من الشهر الحالي.

وشددت المسؤولة البلجيكية على أن قطاع الثقافة لن يعود لسابق نشاطه سريعاً، حيث ” سنعزز دعمنا” لهذا القطاع.

إلى ذلك، تؤكد السلطات المحلية أن السماح باستئناف عمل دور السينما والمسارح وتنظيم التظاهرات الثقافية والحفلات الموسيقية والتي تستقطب عدداً كبيراً من الناس سيكون أمراَ شديد التعقيد في ظل محاولة تطويق انتشار فيروس كورونا.

هذا ومن المنتظر أن يعلن مجلس الأمن القومي بعد اجتماعه يوم عد الأربعاء برئاسة ويلمس، عن إجراءات رفع حظر جديدة قد تعطي مزيداً من الحرية للمواطنين.

ويذكر بأن السلطات البلجيكية قد سمحت أمس الاثنين بإعادة فتح بعض المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية، فيما يُنتظر أن يتم فتح المدارس الاثنين القادم.

هذا و لا تزال المقاهي والمطاعم والملاهي وصالات الرياضة وصالونات الحلاقة والتجميل مغلقة في مختلف أنحاء البلاد، كما يستمر توقف الأنشطة الثقافية والرياضية وقطاع السياحة والسفر.