كاهن إيطالي: معاملة المهاجرين انتصار لسياسات مجرمة وغرق لحقوق الإنسان أوروبياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى كاهن إيطالي معارضة شديدة لسياسات الهجرة التي يتم تطبيقها من قبل إيطاليا وأوروبا بأسرها، واصفا إياها بأنها “انتصار لسياسات مجرمة وغرق لحقوق الإنسان أوروبياً”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية الثلاثاء، أضاف عضو رهبنة كومبوني الإرسالية، الأب أليكس تزانوتيللي، أن سياسات الهجرة “انتصار لجائحة العنصرية واللامبالاة التي تسمم أوروبا وإيطاليا”، بل “إنها انتصار للسياسات الإجرامية التي تقصي وتقتل الأشخاص الذين يُفقرهم هذا النظام”.

ورأى المبشر الكومبوني أن “ما يحدث لا يُغرق الفقراء وحسب، بل وكذلك أوروبا بصفتها وطناً لحقوق الإنسان”، مشيرا الى أن “الأنانية هي أكثر الأمراض فتكاً والتي تقتلنا”.

وذكّر الأب تزانوتيللي بأن “لدى إيطاليا دستوراً رائعاً كتب معظمه منفيون سياسيون، فروا في ظل الديكتاتورية الفاشية وعادوا إليها بعد الحرب، والذين ذكروا فيه حق اللجوء السياسي مرتين”. مبينا أن “من واجب المواطنين تذكير كل حكومة بواجبها لإستقبال من فروا من الحروب والاضطهاد والتعذيب”.

وأشار الكاهن الذي ينادي بالسلام، الى أن “أمام إيطاليا الآن بلد مثل ليبيا، أفادت الأمم المتحدة بوجود ما لا يقل عن نصف مليون مهاجر محبوس فيه، بمخيمات يتم فيها تعذيب النساء واغتصابهن”، علاوة على ذلك “هناك قنابل الحرب الأهلية بين الجنرال (خليفة) حفتر و(رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز) السراج، رجل طرابلس القوي”.