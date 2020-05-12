دي مايو يعلن عن اجتماع أوروبي عبر دائرة الفيديو لبحث الملف الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو عن اجتماع يلتئم غدا الاربعاء عبر دائرة الفيديو مع نظرائه الاوروبيين حول الملف الليبي.

وكتب دي مايو على صفحته الرسمية بمنصة (فيسبوك) “…في غضون ذلك، نواصل التعامل مع قضايا مهمة مثل الصراع الليبي وغداً مع نظرائي الأوروبيين سنجري مكالمة فيديو حول مخرجات مؤتمر برلين”.

ووفق مصادر دبلوماسية، فان الاجتماع الافتراضي يقتصر على وزراء خارجية ايطاليا وفرنسا وألمانيا.

ويأتي هذا الاعلان مع تواصل الاشتباكات بين طرفي الصراع المسلح في ليبيا وادانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لـ”جميع الهجمات على مناطق مأهولة بالمدنيين، في ليبيا”.

وأشار المتحدث باسم الامين العام، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي الافتراضي من نيويورك، الى أن غوتيريش يحث مجددا “على الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية من أجل تهدئة الوضع ومنع نشوب صراع شامل”.

كما أعاد المتحدث التأكيد على أنه “لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي”، داعيا جميع الأطراف إلى “الدخول فورا في حوار للتوصل إلى حل سياسي” وأعلن استعداد الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام في ليبيا، ستيفاني ويليامز، لتيسير هذا الحوار.