وزير داخلية حكومة الوفاق يستقبل سفير إيطاليا لدى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في العاصمة الليبية طرابلس أن وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا التقى سفير ايطاليا لدى ليبيا، جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي، في اجتماع “تركز على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتصديهما لعدد من المسائل المشتركة منها مسألة الهجرة غير الشرعية وتداعيتها وتأثيرها على أمن واستقرار البلدين”.

وأفادت وزارة الداخلية بأن اللقاء تطرق ايضا إلى “الحرب التي يشنها مرتزقة وميليشيات حفتر على العاصمة طرابلس وما خلفته من أضرار بشرية ومادية وترويع للأمنيين”، بالإضافة إلى “عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”، حسبما جاء في مذكرة بهذا الصدد.