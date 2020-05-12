ايطاليا: 172 حالة وفاة جديدة بكورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت السلطات الايطالية مساء الثلاثاء تسجيل 172 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الاخيرة، (بالأمس كانوا 179) ، ليصل إجمالي الوفيات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد منذ بدء حالة الطوارئ الصحية، الى 30 ألفا و 911 وفاة.

وأكدت بيانات هيئة الدفاع المدني الجديدة استمرار انخفاض المرضى بوحدات العناية المركزة حيث تراجع عددهم اليوم الى 952 (أقل بـ47 عن الامس) وذلك بعد يوم من تسجيل أقل من الف مريض بالعناية المركزة، وهو الرقم الادنى منذ 10 آذار/مارس.

كما تشير البيانات الى تراجع عدد مرضى كوفيد 19 للعلاج بالمستشفيات، حيث لا يزال يتواجد 12،865 شخصًا مع أعراض بالمرض، بعد خروج 674 في الـ24 ساعة الماضية.

وتبقى الحالات الايجابية (بدون أعراض أو مع أعراض خفيفة) قيد الحجر المنزلي 67449 شخص (501 أقل مقارنة بالأمس).

وتماثل للشفاء في الساعات الـ24 الاخيرة 2452 شخص، ليصل عدد المتعافين من الجائحة الى 109 آلاف و 39.

وأبرزت بيانات الدفاع المدني أن العدد الإجمالي للذين اصيبوا بالجائحة، (أي الضحايا والمتعافون والحالات الإيجابية حاليًا) 221 ألفا و216، بعد تسجيل 1402 اصابة جديدة (بالامس الحالات الجديدة كانت 744).