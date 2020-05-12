بوريل: دفع فدية لحركة الشباب الصومالية؟ نعم مشكلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه يمكن تشكل الفدية المزعومة لاطلاق سراح المتطوعة الايطالية الشابة سيلفيا رومانو من قبضة حركة الشباب الصومالية الارهابية، “مشكلة” .

وكان بوريل يرد على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي افتراضي، حيث اكتفى بالقول “نعم بالتأكيد ستكون مشكلة – ولكن بصراحة ليس لدينا مزيد من المعلومات”.

ولم تعلن الحكومة في روما رسميا أنها دفعت أموالا لاطلاق سراح الفتاة التي ظلت 18 شهرا بقبضة حركة الشباب والتي نقلتها من كينيا الى الصومال.

وكانت صحيفة لاريبوبليكا الايطالية قد أجرت مقابلة مع المتحدث باسم حركة الشباب، علي محمد راجي (دهري)، والذي أكد أن جزء من “مال الفدية” سيستخدم لشراء السلاح.