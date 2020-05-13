دي مايو: لا مجال لتطبيع عشوائي لأوضاع المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم الإيطالية، لويجي دي مايو: “نحن ضد أي تطبيع عشوائي”، لأوضاع المهاجرين العاملين في مجال القطاع الزراعي.

واضاف وزير الخارجية في في تصريحات متلفزة الأربعاء، أنه “إذا كان هناك رجال أعمال زراعيون إيطاليون يطلبون منا أن نساعدهم في مسألة العمال الأجانب الذين يريدون توظيفهم، فسنقدم لهم ذلك”، مستدركاً “لكن يجب ألا تكون هذه مناسبة لتطبيع عشوائي”، لأوضاع المهاجرين.

وخلص زعيم الحركة الحاكمة، شريكة الحزب الديمقراطي، الى القول، إنه “يجب أن نركز على رواد الأعمال في بلادنا وما يطلبونه منا”، في إشارة الى دفع عجلة الإقتصاد في مرحلة الركود الراهنة جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد.