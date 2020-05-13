سيناتور إيطالي: لا أدرك وقف حركة خمس نجوم لتطبيع المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سيناتور إيطالي إنه لا يدرك الأسباب الكامنة وراء وقف حركة خمس نجوم لتطبيع المهاجرين العاملين في مجال القطاع الزراعي.

وفي مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الأربعاء، حول الصدام الدائر بين شريكي الإئتلاف الحاكم، الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، بشأن تسوية أوضاع المهاجرين، أضاف زعيم كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، أندريا ماركوتشي، أن “حياة الأغلبية والائتلاف المركب من خلفيات ثقافية وسياسية عديد ومعقدة، تتطلب عملاً كبيراً وشعوراً بالمسؤولية”، وقبل كل شيء “قدرة كبيرة على الوساطة”.

وذكر ماركوتشي أن “من الواضح أن هذا الأمر يصعب قليلاً في بعض الأحيان، ومسألة التطبيع هي واحدة من هذه الحالات”. وأردف “برأيي أن نقطة التوازن التي تم العثور عليها معقولة، من ناحية كرامة العمل، سد الاحتياجات الاقتصادية، الإحساس بالعدالة الاجتماعية واستقرار المؤسسات أيضًا”، لذلك “أجد حقاً أن من الصعب فهم هذا الصد من جانب حركة خمس نجوم”.

ولفت البرلماني الديمقراطي الى “إدراك الدور الذي نقوم به في هذا السياق: فنحن نمضي به قدماً بكرامة دون أن نغفل عن المصلحة العامة”. وخلص الى القول إن “إيطاليا اليوم بحاجة إلى حكومة، وهذه الحكومة ستكون تلك الممكنة إذا لم تنجرف في دوامة الإملاءات”.