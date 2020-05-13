إيران والضفة الغربية وكورونا في محادثات نتيناهو وبومبيو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، قضايا فيروس كورونا، رؤية السلام الأمريكية وايران.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مع نتنياهو، إنه “سيتم بحث رؤية الرئيس الأمريكي لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وانه يتطلع للتقدم بهذا الأمر”.

وقدم وزير الخارجية الأمريكي التعازي لنتنياهو على مقتل جندي إسرائيلي في الضفة الغربية، أمس، وقال إن “هذا يذكرنا جميعا بأهمية التأكد من حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وستواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعمكم في هذا الجهد”.

ورد نتنياهو “نحن على وشك تشكيل حكومة وحدة وطنية غدا. هذه فرصة لتعزيز السلام والأمن على أساس التفاهم الذي توصلت إليه مع الرئيس ترامب في زيارتي الأخيرة لواشنطن في كانون الثاني/ يناير الماضي”.

من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الأمريكي على أن الجهود الأمريكية ضد النظام الإيراني ناجحة ومثمرة وستتواصل. وقال “حتى خلال انتشار الوباء يستخدم الإيرانيون موارد نظام اية الله لإثارة الارهاب في أنحاء العالم، حتى عندما يكافح فيه شعب إيران بقوة شديدة، هذا يخبر كثيراً عن روح هؤلاء الناس الذين يقودون البلد”.

وخلال حديثه عن مواجهة وباء كورونا، وجه وزير الخارجية الأمريكي انتقادات إلى الصين دون أن يذكر اسمها. وقال موجها كلامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي “أنت شريك عظيم، تشارك المعلومات، على عكس بعض البلدان الأخرى التي تحاول تشويش هذه المعلومات وإخفائها”.