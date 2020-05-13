برلماني إيطالي: على الحكومة تقييم كيفية إعادة فتح الحدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي معارض، إن “على الحكومة أن تدرس بشكل جدي كيفية إدارة إعادة فتح الحدود، لعدم إلحاق الضرر بالأنشطة التجارية لبلادنا”.

وأضاف، عضو مجلس النواب من حزب (فورتسا إيتاليا) اليمين، غويدو پيتّارين، في مذكرة الأربعاء، أن “من الواضح للجميع، دون أن يكونوا خبراء في الرسوم الضريبة الأجنبية، أن المناطق الحدودية تشهد منافسة حتمية وفسيولوجية عابرة للحدود بسبب القواعد الضريبية المختلفة المطبقة في إيطاليا وفي البلدان المجاورة”.

وذكر پيتّارين أن “ما يحدث في المناطق الحدودية، يتطلب تقييم هذه الحالات بأقصى قدر من الاهتمام ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحديد أدوات جديدة ومبتكرة لإدارة مشتركة لهذه المناطق”، وكذلك “تخفيف الآثار السلبية للنظام الضريبي وتحويل الصعوبات على الحدود الى فرص للنمو والتنمية”.

ودعا البرلماني اليميني “الحكومة الى الإصغاء لمقترحات حاكم مقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا ماسيميليانو فيدريغا، وفتح لقاءات مع النمسا وسلوفينيا على وجه السرعة، لإدارة إعادة فتح الحدود معًا وعدم تكرار الفوضى التي ما تزال تحدث حتى الآن”.