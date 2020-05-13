مسؤولون أمميون: يجب تقديم مهاجمي المستشفى والمأتم في كابول للعدالة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- شدد مسؤولون بارزون في الأمم المتحدة على وجوب تقديم مرتكبي الهجوميْن القاتليْن المنفصلين اللذين وقعا في أفغانستان أمس الثلاثاء، إلى العدالة.

وأشار المكتب الاعلامي للامم المتحدة الى أن التقارير تتحدث عن مقتل 14 شخصا على الاقل، من بينهم طفلان حديثا الولادة، عندما هاجم مسلحون مستشفى للولادة في العاصمة كابول الصباح الثلاثاء

وقع الحادث بعد ساعات فقط من انفجار انتحاري أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في جنازة في ننكرهار بشرقي البلاد.

وفي تغريدة عبر حسابها على (تويتر)، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) عن “الصدمة والاشمئزاز” جراء هذه الهجمات القاتلة.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في البلاد، توبي لانزر، إنه يشعر “بالغضب” جراء الهجوم على مستشفى ساد بيستار، وهو عبارة عن مرفق يضم 100 سرير، كان مليئا بالمرضى والطاقم الطبي عند وقوع الهجوم.

وقال في بيان “إنه لشيء يصعب تصديقه أن مثل هذا العمل الشنيع يمكن أن يُرتكب فيما تعاني أفغانستان من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وبحسب لانزر، يتمتع المدنيون الذين يتلقون الرعاية في المستشفيات والعاملون الصحيون والبنية التحتية الطبية وعمال الإغاثة، بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي؛ قائلا “يجب التحقيق في الانتهاكات وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة”.