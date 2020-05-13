بلجيكا: المرحلة الثانية لإجراءات رفع الحظر تبدأ الأسبوع المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس عن انطلاق المرحلة الثانية من اجراءات رفع الحظر التدريجي المفروض على البلاد على خلفية انتشار وباء كوفيد 19، منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

وأشارت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن القومي، الى أن المرحلة الجديدة ستبدأ يوم 18 الشهر الجاري، بعد أن تم انجاز المرحلة الأولى بشكل جيد.

وتتمثل المرحلة الثانية من إجراءات العودة التدريجية “للحياة الطبيعية” افتتاح المدارس، وكافة المحال التجارية بما في ذلك صالونات الحلاقة ومراكز التجميل شريطة التزام العاملين بارتداء الكمامات، وضبط حركة الزبائن وفق مواعيد محددة.

كما تتضمن السماح باستئناف تنظيم الأسواق الشعبية على أن يشارك فيها 50 بائعاً متجولاً فقط، بينما يرتبط افتتاح النوادي الرياضية باقتصار عدد الموجودين في الصالات على 20 شخصاً.

هذا ومن المقرر أن يسمح للمتاحف وبعض الأبنية الأثرية بفتح أبوابها شريطة أن يتم بيع التذاكر عبر الانترنت أو الهاتف وأن يتم تحديد عدد الزوار.

وتشدد السلطات على أن ارتداء الكمامات الزامي في معظم الحالات، خاصة بالنسبة للعاملين في المراكز التجارية وقطاع الخدمات ومستخدمي وسائل النقل العام.

وحذرت المسؤولة البلجيكية من مخاطر التراخي وعدم احترام التعليمات، وقالت “نحن لا نستبعد ظهور موجة ثانية من الوباء، لذلك نتابع الوضع يوماً بيوم وسنكون جاهزين للتحرك”.

هذا ومن المقرر ان تعود الحكومة لتقييم الوضع في الثامن من الشهر القادم لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إعادة افتتاح المقاهي والمطاعم وتنظيم التظاهرات الفنية والتجمعات الكبيرة.