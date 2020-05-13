دي مايو: تدفق السلاح والتدخلات الخارجية عقبة أمام السلام في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الاربعاء على أن “عملية إيريني الاوروبية تهدف بشكل رئيسي إلى مراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا”.

وقال دي مايو، خلال افادة أمام مجلس النواب الايطالي “إن التدفق المستمر للأسلحة هو أحد أكثر العوامل المزعزعة للاستقرار في الأزمة الليبية”. وأردف “التدخلات الخارجية المتزايدة وكثافة تدفق المواد والمعدات لصالح طرفي النزاع تعيق أي احتمال لتحقيق السلام ” في ليبيا

ولفت وزير الخارجية الى أن “ايطاليا أصرت بشدة على أنه في هياكل القيادة، في تحديد قواعد الاشتباك والمهارات اللازمة تم إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لمسألة أنه يمكن لبعثة ايريني العمل بطريقة محايدة ومتوازنة. وهذا هو السبب في الحث على تفعيل قدرات الاقمار الاصطناعية اللازمة لرصد الأراضي الليبية بأكملها”.