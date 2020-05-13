ايطاليا:195 وفاة جديدة بكورونا واجمالي الوفيات يفوق الـ31 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت السلطات الايطالية اليوم الاربعاء تسجيل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الاخيرة، (بالأمس كانوا 172) ، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء حالة الطوارئ الصحية، الى 31 ألفا و 106 وفاة.

وأكدت بيانات هيئة الدفاع المدني الجديدة استمرار تناقص المرضى بوحدات العناية المركزة حيث تراجع عددهم اليوم الى 893 (أقل بـ59 عن الامس) وذلك بعد 48 ساعة من تسجيل أقل من الف مريض بالعناية المركزة، وهو الرقم الادنى منذ 10 آذار/مارس الماضي.

كما تؤكد البيانات مجددا تراجع عدد مرضى كوفيد 19 بالمستشفيات ويعانون من أعراض، حيث يتواجد 12،172 شخصًا مع أعراض بالمرض، بعد خروج 693 في الـ24 ساعة الماضية.

وتبقى الحالات الايجابية (بدون أعراض أو مع أعراض خفيفة) بالحجر المنزلي 65 ألفا و392 شخص (2057 أقل مقارنة بالأمس).

وتماثل للشفاء في الساعات الـ24 الاخيرة 3502 شخص، ليصل عدد المتعافين من الجائحة الى 112 الفا و 541.

وأفادت بيانات الدفاع المدني بأن العدد الإجمالي للذين اصيبوا بالجائحة منذ تفشيها (الضحايا والمتعافون والحالات الإيجابية النشطة) يبلغ 222 ألفا و104، بعد تسجيل 888 اصابة جديدة (بالامس الحالات الجديدة كانت 1402).