حماس والجهاد الإسلامي ترفضان الدعوة للمشاركة في اجتماع للقيادة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- أعلنت حركتا (حماس) و(الجهاد الإسلامي) رفضهما دعوة من منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في اجتماع للقيادة الفلسطينية يوم السبت لبحث قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقالت حركة (حماس) إن قرارها جاء “لعدد من الأسباب، أهمها أن مواجهة المخططات الصهيونية عبر لقاء في رام الله، لا تستطيع حركة حماس ولا فصائل المقاومة المشاركة الحقيقية فيه، هو ذر للرماد في العيون، وتضييع لوقت ثمين تتم فيه حياكة المؤامرة على شعبنا، وتكرار لتجارب ثبت فشلها”.

وطالبت في بيان الرئيس الفلسطيني محمود عباس “بدعوة الإطار القيادي على مستوى الأمناء العامين للفصائل والقوى الفلسطينية إلى لقاء عاجل بالآلية المناسبة للظروف المستجدة، يتم فيه الاتفاق على استراتيجية وطنية فاعلة للتصدي لخطة الضم، وللمشروع الصهيوني الأمريكي في ظل حالة من الضعف، والتراجع الإقليمي والدولي”.

ومن جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي “تلقت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين دعوة مقدرة لحضور الاجتماع المزمع عقده في رام الله يوم السبت القادم 16 مايو تحت عنوان (اجتماع القيادة)”

وأضافت “إننا إذ نؤكد دعمنا لكل جهد بناء ومخلص لاستعادة الوحدة لمجابهة الاحتلال في كل مكان ، فإننا نرى أن المدخل لتجسيد لذلك هو عقد اجتماع الإطار القيادي للمنظمة بحضور كل من الأخ أبو مازن و الأمناء العامين للفصائل لبحث المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية والتصدي لصفقة ترمب والبدء بإعادة بناء ” م ت ف ” على اسس جديدة تحقق الشراكة وتنهي الانقسام “.

وتابعت “عليه، فإن الحركة لن تحضر اجتماع يوم السبت القادم برام الله متمنين لهذا الاجتماع والمشاركين فيه الخروج بقرارات جدية تسهم في استعادة الوحدة والتصدي لقرارات الضم والاستيطان بالضفة والاغوار وكافة مناطق أرضنا المحتلة”.