البابا: كم من الأوبئة في العالم ونحن نميل بوجهنا عنها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس: “كم من الأوبئة منتشرة في العالم”، بينما “نميل نحن بوجهنا عنها”.

وفي عظته خلال قداس الصباح المعتاد بمحل إقامته بالفاتيكان (كازا سانتا مارتا)، والذي تم بثه فيديوياً، أضاف البابا “لم نكن ننتظر هذا الوباء، لقد جاء بدون أن نتوقّعه ولكنّه الآن موجود ويموت العديد من الناس. كثير من الناس يموتون وحدهم والعديد من الناس يموتون بدون أن يتمكّنوا من فعل شيء. قد نفكّر أحيانًا: “أشكر الله أنني نجوتُ من هذا الوباء”. ولكن فكّر بالآخرين! فكّر بالمأساة وبالتبعات الاقتصادية والتبعات على التربية وبما سيحصل بعد ذلك؛ ولذلك نرفع اليوم صلاتنا إلى الله جميعًا إخوة وأخوات من جميع الطوائف الدينية”.

وذكر فرنسيس وفق ما نقلت عنه إذاعة الفاتيكان، الخميس، أنه “ربما يكون هناك من سيقول: هذه نسبيّة دينية ولا يمكننا القيام بذلك؛ كيف يُعقل أن نرفع الصلاة إلى أب الجميع؟”. فـ”كل فرد يصلّي كما يعرف وبحسب إمكانياته وثقافته. نحن لن نصلّي ضدّ بعضنا البعض، هذا التقليد الديني ضدّ ذلك، لا! جميعنا متّحدون ككائنات بشريّة وكإخوة ونرفع الصلاة إلى الله كلٌّ بحسب ثقافته وتقليده ومعتقداته وإنما كإخوة وهذا ما يُهمّ: إخوة يصومون ويطلبون المغفرة من الله على خطايانا لكي يشفق الرب علينا ويغفر لنا ولكي يوقف الرب هذا الوباء”.

وأشار البابا الى أن “اليوم هو يوم أخوّة نوجِّه فيه أنظارنا نحو الآب الوحيد؛ أخوّة وأبوّة، يوم صلاة. لقد جاء هذا الوباء كفيضان وكضربة قاضية. لقد بدأنا نستيقظ قليلاً، ولكن هناك العديد من الأوبئة الأخرى التي تُميت الناس ونحن لا نتنبّه لها وننظر إلى الجهة الأخرى. نحن غير واعين أحيانًا أمام المآسي التي تحصل في هذه المرحلة في العالم”.

وتابع الأب الأقدس يقول “خلال الأشهر الأربعة الأوائل من هذه السنة توفي ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف شخص بسبب الجوع: هناك وباء الجوع. خلال أربعة أشهر حوالي أربعة ملايين شخص. وصلاة اليوم هي لكي نطلب من الرب أن يوقف هذا الوباء الذي ينبغي عليه أن يجعلنا نفكّر في الأوبئة الأخرى الموجودة في العالم، وهي كثيرة! وباء الحروب والجوع وغيرها. لكن الأهم هو أننا اليوم، وبفضل شجاعة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد دُعينا جميعًا لنصلّي كلٌّ بحسب تقليده ونقدِّم يوم توبة وصوم وأعمال محبّة ونساعد الآخرين. وهذا هو المهم. وقد سمعنا في سفر النبي يونان أنّ الرب – ولدى رؤيته لردّة فعل الشعب – توقّف عما كان ينوي فعله”.

وخلص البابا فرنسيس الى القول، فـ”ليوقف الرب هذه المأساة وهذا الوباء. ليشفق الله علينا وليوقف أيضًا الأوبئة الأخرى السيئة: وباء الجوع ووباء الحرب ووباء الأطفال الذين يفتقرون للتربية والتعليم وهذا الأمر نطلبه كإخوة جميعنا معًا. ليباركنا الرب جميعًا وليشفق علينا”.