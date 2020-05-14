سالفيني: على وزيرة الزراعة الإهتمام بالإيطاليين قبل المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني إن على وزيرة السياسات الزراعية تيريزا بيلانوفا، الإهتمام بالإيطاليين أولا ومن ثم المهاجرين.

وأضاف سالفيني في تصريحات إذاعية الخميس، “رأيت وزير الزراعة تبكي لأجل تسوية حقوق ومشاكل المهاجرين المساكين الليلة الماضية، بكل العاطفة في العالم ومع جميع الإيطاليين الذين يواجهون الصعوبات، يتوقع المرء من الوزراء الالتزام بمعاناة المواطنين الإيطاليين الذين يعانون”.

وتابع سكرتير الرابطة “قرأت مقابلة الوزيرة اليوم مع (كورييري ديلا سيرا)، وعلمت أن التطبيع لا يشمل من لديهم عمل ما فقط، بل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم أيضًا”. وأردفت “أخبروني ما علاقة تسوية أمور آلاف المهاجرين السريين بالزراعة أو بمشاكل الأسر الإيطالية”.

واشار سالفيني الى أن “من الواضح أن المرء يتذكر دموع السيدة فورنيرو (وزير العمل السابقة) التي بكت أثناء سلب حقوق الملايين من أصحاب المعاشات الإيطالية”. واختتم بالقول “ها هي الأخرى تبكي بينما تقوم بتطبيع شؤون عشرات آلاف المهاجرين”.