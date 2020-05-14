بلجيكا: خبراء قلقون من اطلاق المرحلة الثانية لرفع الاغلاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر خبراء في علم الأوبئة في بلجيكا عن قلقهم من المخاطر المترتبة على قرار الحكومة الفيدرالية اطلاق المرحلة الثانية من رفع الاغلاق المفروض على البلاد اثر تفشي وباء كوفيد 19.

وقد قررت الحكومة السماح بافتتاح المدارس والأنشطة التجارية وبعض الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية المحدودة، اعتباراً من الاثنين القادم، ما يجعل الأسابيع الثلاثة التالية شديدة الدقة، براي الخبراء.

وفي هذا الإطار، عبر البروفيسور في علم الإحصاء الحيوي غيرت مولنبيرغس، عن تخوفه، قائلا: “أعتقد أن السياسيين استخدموا كل هوامش المناورة التي يتمتعون بها وهنا مصدر قلقنا”، حسب كلامه.

وأكد مولنبيرغس، أن الجميع على “يقين” بإمكانية ارتفاع اعداد المصابين بكوفيد 19 بعد توسع نطاق الأنشطة الاجتماعية والتجارية، ” نأمل ألا يرتكب السياسيون نفس الأخطاء التي وقعوا فيها في البداية”، على حد تعبيره

وأوصى البروفيسور البلجيكي السياسيين بالتصرف بسرعة في حال ظهور موجة جديدة، مؤكداً أن الأمر لا يعني بالضرورة العودة للإغلاق التام من جديد.

هذا وقد لاحظ العلماء في بلجيكا ارتفاعاً طفيفاً في مستويات العدوى بكوفيد 19 منذ بدء المرحلة الأولى لرفع الاغلاق تدريجياً من الرابع من الشهر الحالي.

وتشير الدراسات التي أعدها هؤلاء أن كل 10 مصابين بكوفيد 19 ينقلون العدوى إلى 8 أشخاص آخرين، في حين كانت هذه النسبة تصل أثناء الاغلاق التام إلى 10 مقابل 6.

يذكر ان رئيسة الوزراء صوفي ويلمس كانت أعلنت يوم أمس عن وعي السلطات السياسية بالمخاطر الماثلة واستعدادها للعودة للوراء لو لزم الأمر.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب اهمالها وتباطؤها في التعامل مع الوباء منذ بداية انتشاره.