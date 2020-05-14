بلجيكا تسجل 60 وفاة جديدة بوباء كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – سجل المركز الوطني لإدارة الأزمات 60 وفاة جديدة بوباء كوفيد 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد الضحايا الإجمالي في بلجيكا إلى 8903.

وأشار المركز في تقريره اليومي إلى استمرار انخفاض اعداد من يعالجون في المشافي حيث بلغ العدد الإجمالي 1966 شخصاً، منهم 81 تم قبولهم خلال الساعات الماضية.

ويلاحظ المركز ايضاً الانخفاض المستمر في اعداد من يعالجون في وحدات العناية المركزة، فقد تمكن عشرون شخصاً من مغادرتها يوم أمس، ما يعني أن هناك 407 مريضاً لا يزلون في هذه الوحدات.

وقد تمكن 14111 شخصاً من مغادرة المشافي متعافين بزيادة قدرها 173 شخصاً عن التقرير الصادر يوم أمس.