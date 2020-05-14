ناشط إنساني إيطالي: منظمات غير حكومية عديدة تستهين بالخطر مثل سيلفيا رومانو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال ناشط إنساني إيطالي إن منظمات غير حكومية عديدة تستهين بالمخاطر مثل سيلفيا رومانو، عاملة الإغاثة التي كانت مختطفة في كينيا وتم تحريرها نهاية الأسبوع الماضي.

“الاهتمام بالسلامة يؤثر على الجميع. لقد أدركت المنظمات غير الحكومية الأكثر تنظيمًا هذا الأمر لفترة طويلة ، لدرجة أنه في عام 2015 ، مع وحدة الأزمات التابعة للوزارة ، تم تعزيز العمل المتعمق الذي أنتج مؤشرات لمنع المخاطر وإدارتها “.

وفي مقابلة مع صحفة (إل جورنالي) الخميس، أشار مؤسس منظمة (INTERSOS) والمخضرم بالعمل في المنظمات غير الحكومية بمناطق الحروب، نينو سيرجي، الى أن “التدريب، فهم السياقات، إستيعاب البروتوكولات الخاصة بمخاطر الدولة التي يتم العمل فيها، ونشاط الرصد، أصبحت خبزًا يوميًا بالنسبة للعديد من المنظمات غير الحكومية”.

وشدد سيرجي على أن “الأمر مختلف إذا تحدثنا عن جمعيات أو أشخاص يعبرون عن التضامن، الكرم والمهنية في العمل، ويقللون في بعض الأحيان من المخاطر حتى في المناطق غير المستقرة أمنياً”.

وبشأن سيلفيا رومانو، قال الناشط: “لقد أدركت سيلفيا ما كانت تفعله هي أيضًا، لأنها كانت تعرف كينيا بالفعل”، مبينا أن “الأمر هنا لا يتعلق بإرسال شخص يتحرك على غير هدى، بل بفهم أن التضامن لوحده غير كافٍ”. واختتم بالقول إن “هناك أخلاقيات المسؤولية التي يجب على الجميع، جمعيات وأفراد، تحملها بجدية في السياقات الصعبة”.