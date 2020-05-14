وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير إيطالي أن قرار تطبيع شؤون المهاجرين العاملين بمجال الزراعة، والذي تم توقيعه من قبل الحكومة أمس، يعد عملا حضاريا.

واضاف وزير الجنوب والتلاحم الإقليمي الإيطالي جوزيبي بروفينتسانو، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا)، الخميس “أنا لا أبتهج ولا ألوح بالأعلام، فقد كان فعلًا حضاريا ضروريًا. بل أفضل أن أقول لهؤلاء الناس: آسفون للتأخير”. وأكد أنه “لم نكن نتحدث عن مجرد أيدٍ عاملة، بل عن أناس. وليست هناك المصلحة وحسب، بل العدل أيضا”.

واشار بروفينتسانو المنتمي الى الحزب الديمقراطي، الى أنه “لم نعد نتحدث فقط عن القطاع الزراعي، بل عن الأنشطة ذات الصلة أيضًا، كالعمل المنزلي وتقديم الرعاية للمسنين. لا يمكننا أن ننسى من سمح للأغذية في أسابيع الإغلاق هذه بالوصول إلى طاولاتنا، بما في ذلك مائدة سالفيني، ولا حتى أولئك الذين اعتنوا ببيوتنا وبشيوخنا”.

وزير إيطالي: تطبيع شؤون المهاجرين عمل حضاري

روما – رأى وزير إيطالي أن قرار تطبيع شؤون المهاجرين العاملين بمجال الزراعة، والذي تم توقيعه من قبل الحكومة أمس، يعد عملا حضاريا.

واضاف وزير الجنوب والتلاحم الإقليمي الإيطالي جوزيبي بروفينتسانو، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا)، الخميس “أنا لا أبتهج ولا ألوح بالأعلام، فقد كان فعلًا حضاريا ضروريًا. بل أفضل أن أقول لهؤلاء الناس: آسفون للتأخير”. وأكد أنه “لم نكن نتحدث عن مجرد أيدٍ عاملة، بل عن أناس. وليست هناك المصلحة وحسب، بل العدل أيضا”.

واشار بروفينتسانو المنتمي الى الحزب الديمقراطي، الى أنه “لم نعد نتحدث فقط عن القطاع الزراعي، بل عن الأنشطة ذات الصلة أيضًا، كالعمل المنزلي وتقديم الرعاية للمسنين. لا يمكننا أن ننسى من سمح للأغذية في أسابيع الإغلاق هذه بالوصول إلى طاولاتنا، بما في ذلك مائدة سالفيني، ولا حتى أولئك الذين اعتنوا ببيوتنا وبشيوخنا”.

وحول المعارضة الشديدة من قبل حركة خمس نجوم لتسوية شؤون المهاجرين، الواردة في مرسوم إعادة الإطلاق، ذكر الوزير أن “الحكومة إن بقيت مسمرة بمكانها لأيام حول أدنى حد لسلوك حضاري ما، مهملة العمل على حالة الطوارئ القائمة في البلاد، فإن هذا يثير تساؤلات عديدة لدي”، فـ”نحن بهذا نعطي أسلحة لسالفيني”زعيم حزب الرابطة اليميني المعارض.

وأردف الوزير الديمقراطي، “أكن احتراماً للعمل الداخلي لحركة خمس نجوم”، لكن “حان الوقت لتوضيح طبيعتها السياسية”، فـ”هناك تيار يميني وآخر يساري، ومع التحديات الصعبة التي تنتظرنا، سيتعين علينا الاختيار أكثر وأكثر”.

ولفت بروفينتسانو الى أن “بعلاقات القوة هذه حققنا كل ما هو ممكن. من المؤسف أنه لم يتم فعل ذلك من قبل، عندما كان يسار الوسط يحكم كل شيء وكان بإمكانه تغيير قانون بوسّي ـ فيني”، الخاص بتنظيم شؤون الهجرة والجاري العمل به حتى الآن.

وخلص وزير الجنوب الى القول “إنها نتيجة مهمة بالنسبة لإيطاليا الآن، وبكلمات لسياسي أيطالي قديم، قال فيها: “إن لم نتمكن من فعل كل شيء، أليس من الصواب أن نرضى بالقليل مما نفعله؟ النضال بلا نصر يذبل”.