البابا يتبرع بمائتي ألف دولار لدعم منح دراسية بلبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس تبرع بمبلغ مائتي ألف دولار أمريكي لدعم المنح الدراسية في لبنان.

وقال بيان صحافي صدر الخميس عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، إن “الأب الأقدس تابع في الأشهر الأخيرة، باهتمام والديّ، وضعَ لبنان الحبيب، الذي وصفه القدّيس يوحنا بولس الثاني ببلد الرسالة، والذي أصدر بشأنه البابا بندكتس السادس عشر الإرشاد الرسولي لما بعد السينودس: الكنيسة في الشرق الأوسط”، كونه بلد “شكّل على الدوام مثالَ التعايشِ والأخوّةِ الذي أرادت وثيقة الأخوّة الإنسانية تقديمه للعالم بأسره”.

وتابع البيان الذي نشرته إذاعة الفاتيكان، “إن بلد الأرز، في هذه الذكرى المئوية لـ(لبنان الكبير)، يمرّ بأزمة خطيرة تولّد المعاناة والفقر وتكاد تسرق الرجاء، وخاصّة من الأجيال الشابّة التي لا تجد في حاضرها إلّا الصعوبات ولا ترى في مستقبلها أيّ يقين”. وفي هذا السياق “ازدادت صعوبة ضمان حصول أبناء الشعب اللبناني وبناته على التعليم الذي تؤمّنه المؤسّسات الكنسية، وخاصّة في المدن الصغيرة”.

واشار البيان الى أنه “كبادرة ملموسة تعبّر عن قربه، قرّر الأب الأقدس، بواسطة أمانة سرّ الكرسي الرسوليّ ومجمع الكنائس الشرقية، إرسال مبلغ مائتي ألف دولار أمريكي إلى السفارة الباباوية، من أجل دعم أربعمائة منحة دراسية، آملًا أن يحقق هذا تحالفًا من التضامن، ومتمنيًا أن تتابعَ جميعُ الجهات الفاعلة الوطنية والدولية بمسؤولية السعيَ وراء الصالح العام، والتغلّب على أيّ انقسام أو مصلحة حزبيّة”.

واختتم البيان بالقول إن “هذه اللفتة تنضمّ إلى المساهمة التي قدّمها صندوق الطوارئ لمجمع الكنائس الشرقية في الأيام الأخيرة من أجل مواجهة حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة فيروس كورونا. ولتحفَظ مريم العذراء، التي تسهر على لبنان من جبل حريصا، الشعبَ اللبناني، مع قدّيسي بلد الأرز الحبيب”.