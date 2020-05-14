الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالتضامن مع كافة الأطراف الدولية دون استثناء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بالاستمرار بإظهار التضامن مع كافة الأطراف الدولية دون استثناء في مواجهة وباء كورونا.

جاء هذا النداء على لسان المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، تعليقاً على ورود أنباء عن قيام أنقرة بمنع طائرة محملة بمعدات ومساعدات طبية متجهة الى قبرص من استخدام مجالها الجوي.

واعتبر بيتر ستانو أن أفضل طريقة للتصدي للوباء هي تدعيم التعاون والتضامن الدوليين. وقال: ” اخذنا علماً بما حدث ويتعين على كافة الأطراف تطبيق معايير التعاون بدون استثناء”.

وأشار المتحدث إلى أن تركيا كانت قدمت مساعدات طبية لأكثر من دولة في العالم على خلفية انتشار وباء كورونا، كما أنها ساهمت في المؤتمر الدولي ” الافتراضي” للمانحين الذي رعته المفوضية في الرابع من الشهر الجاري.

وكانت الأنباء الواردة بهذا الشأن قد تحدثت عن اضطرار الطائرة المذكورة العودة إلى موسكو واستئناف رحلتها لقبرص في اليوم التالي، ما اعتبر، برأي المراقبين، عرقلة لإيصال مساعدات ملحة في زمن كورونا.