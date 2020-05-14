القائمة المشتركة تُرشّح النائب الطيبي لرئاسة الكنيست الاسرائيلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت القائمة العربية المشتركة بالكنيست إنها قررت طرح مرشح من قِبلها لرئاسة الكنيست في أعقاب تقديم رئيس الكنيست غانتس استقالته، وذلك بعد التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس،.

وستجري الانتخابات لرئاسة الكنيست مساء اليوم قبل منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقالت القائمة المشتركة إنها “قررت بأن النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، وكونه النائب صاحب التجربة الأطول بين نواب القائمة المشتركة، سيكون مرشحها لرئاسة الكنيست”.

وللنواب العرب 15 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 مقعد ولكن من شبه المؤكد أن ينجح مرشح الحكومة وزير السياحة ياريف ليفين برئاسة الكنيست.

وقالت القائمة المشتركة عن ترشيحها للطيبي” هذا الترشيح هو بمثابة تسجيل موقف سياسي بأن القائمة المشتركة ليست جزء من معارضة متجانسة وكتلة مستقلة عن كتل المعارضة الأخرى، ولنا ولجمهورنا الموقف السياسي المختلف عن باقي أحزاب المعارضة”.

وأضافت “أمام حكومة الضم وحكومة قانون القومية وكمينتس التي رشحت ياريڤ ليڤين ، علينا أن نطرح بديلًا حقيقيًا مقابل سياسة الإقصاء والتمييز التي تجلت ايضا في خطة الخروج من ازمة الكورونا الاقتصادية والاجتماعية”.

وتابعت “القائمة المشتركة ستكون في مقدمة النضال ضد حكومة نتنياهو الخامسة وستكون صوت كل المتضررين من هذه الحكومة وسياساتها، وعليه فان مرشح القائمة المشتركة لرئاسة الكنيست هو الأفضل والأجدر بتنفيذ وترسيخ هذه المبادئ.”