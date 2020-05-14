دي مايو : دعوت رئيس مجلس النواب الليبي لزيارة ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس أنه وجه الدعوة لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، لزيارة روما عندما تسمح ظروف حالة طوارئ جائحة فيروس كورونا بذلك.

وقال دي مايو في احاطة أمام لجنتي الشؤون الخارجية لمجلس النواب والشيوخ “أتمنى أن أتمكن من استقبال عقيلة صالح في أقرب وقت ممكن في إيطاليا ، لقد وجهت اليه الدعوة”

وفي إشارة إلى مقترح رئيس مجلس النواب الليبي الذي قدمه في الأيام الأخيرة بشأن الحل السياسي للازمة في بلاده، شدد رئيس الدبلوماسية الايطالية على أن “جميع المبادرات التي تسير في اتجاه الحوار لإيجاد حل دبلوماسي هي موضع ترحيب ونشجعها”.