دي مايو: الجائحة أبطأت العملية السياسية بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “لا داعي للقول إن الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19 قد تسببت بتباطؤ عام في العملية السياسية الليبية”، وها هي “إيطاليا الآن تعطي قوة دفع متجددة لها”.

وفي جلسة استماع أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، في إطار جلسة مشتركة حول التطورات الأخيرة بالوضع في ليبيا، الخميس، أشار الوزير دي مايو إلى “ضرورة الحفاظ على آفاق الحل الدبلوماسي الذي برز عن مؤتمر برلين الذي التأم في كانون الثاني/يناير الماضي”.

وتابع وزير الخارجية “لقد علمنا جيدًا أن برلين لن تكون سوى نقطة بداية فقط، وهي ليست نقطة وصول بالتأكيد، من ناحية جهود التفاوض. إنها الخطوة الأولى لمسيرة طويلة ومتعرجة”. وأردف “لقد أتاحت تلك القمة الفرصة لتحديد مسار مصداقي، تعاضدي وشمولي يجمع الأطراف الليبية والفاعلين الدوليين المهتمين بالحل السياسي الشامل للأزمة”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأنه “لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به”، حيث “يجب علينا أن نواصل جهودنا لإعطاء أثر ملموس لتلك العملية”، وخلص الى القول إن ذلك “على الرغم من القيود التي يفرضها الوباء”.