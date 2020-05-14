ايطاليا: عملية ايريني لا تتضمن تواجدا عسكريا في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس على عدم وجود فرضية تواجد عسكري على أرض ليبيا في اطار عملية ايريني الاوروبية الخاصة بمراقبة تطبيق الحظر الاممي على توريد الاسلحة الى ليبيا.

وكان دي مايو يجيب على سؤال خلال جلسة احاطة مشتركة أمام لجنتي الشؤون الخارجية التابعتين لمجلسي الشيوخ والنواب حول عزم الحكومة الايطالية ارسال 500 من جنودها للمشاركة في عملية ايريني، التي تحل محل عملية صوفيا البحرية وكانت تحظى بتفويض أممي.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية “إن فرضية قوات على الأرض غير ممكنة، نظرا لأنه لا يوجد تفويض من الأمم المتحدة ولا من السلطات الليبية” بهذا الخصوص.