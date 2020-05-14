اجتماع رباعي أوروبي حول الازمة الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو عن احتماع افتراضي حول ليبيا يعقد في وقت لاحق اليوم الخميس مع نظيريه الفرنسي، جان إيف لودريان، والالماني هايكو ماس بمشاركة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل.

وقال دي مايو في جلسة احاطة مشتركة أمام لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ، أن الدعوة للاجتماع الرباعي جاءت من مبادرة من جانبه.

وبشأن تسمية المبعوت الاروربي الخاص الى ليبيا، قال دي مايو “اذا تمكن الممثل الاعلى من اشراك أكبر قدر ممكن من الدول (في هذا القرار ) خاصة تلك البلدان مثل إيطاليا التي تقع في الخط الأمامي، فستكون هناك نتيجة جيدة، وإلا فإننا نخاطر بوجود مبعوث للاتحاد الأوروبي لا يتمتع بالاعتراف المطلوب للقيام بدور شديد التعقيد”.