تأجيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية حتى يوم الأحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو وزعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس تأجيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة حتى يوم الأحد المقبل.

وكان من المقرر أن يعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي الحكومة على الكنيست مساء اليوم للتصويت عليها وتؤدي اليمين القانونية.

وتحظى الحكومة المرتقبة بدعم 72 من اعضاء الكنيست الـ 120.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن قرار التأجيل جاء بسبب خلافات في داخل حزب (الليكود) الذي يتزعمه نتنياهو.

وأضافت “اشتكى وزراء الليكود من الحقائب التي قدمها لهم نتنياهو، واشتكوا أيضا من أن رئيس فريق التفاوض في الليكود ، وزير السياحة المنتهية ولايته ياريف ليفين ، لم يترك للحزب ما يكفي من الحقائب بعد صفقات التحالف مع الفصائل الأخرى في الكنيست”.

وتابعت “أعلن وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي ونائب وزير الدفاع آفي ديختر ، اللذان لم تتم دعوتهما للاجتماع مع نتنياهو لتولي مناصب وزارية ، أنهما سيقاطعان تصويت الثقة في الحكومة “.