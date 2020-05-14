ايطاليا تعمل على تأهيل مستشفاها العسكري في مصراتة لعلاج مرضى كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أنها تعمل على تاهيل المستشفى العسكري الميداني في مدنية مصراتة على استقبال مرضى كوفيد 19 من اجل مساعدة الليبيين على التصدي لهذه الجائحة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو خلال جلسة احاطة للجنتي الشؤون الخارجية (بغرفتي النواب والشيوخ) بالبرلمان الايطالي اليوم الخميس.

وقال دي مايو “تعمل إيطاليا على تطوير مستشفى مصراتة العسكري لمساعدة السكان الليبيين في المعركة ضد الفيروس التاجي”.

واضاف، في معرض اجابته على سؤال من احد اعضاء اللجنة البرلمانية عن مصير المستشفى، “يمكنكم التأكد مع وزير الدفاع لورنزو غويريني على أنه بالفعل هناك إرادة للقيام بذلك. ونحن نعمل، بناء على طلب من الحكومة الليبية، لتأهيل مستشفى مصراتة لمساعدة الشعب الليبي من منظور مواجهة مرض فيروس كورونا “.