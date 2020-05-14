ايطاليا: 262 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشفت بيانات نشرتها السلطات الايطالية اليوم الخميس عن عودة ضحايا فيروس كورونا الى الارتفاع بعد أن ظلوا لأيام تحت سقف المائتين، حيث تم تسجيل 262 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الاخيرة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء حالة الطوارئ الصحية، الى 31 ألفا و 368 وفاة.

وأكدت بيانات هيئة الدفاع المدني الجديدة استمرار وتيرة التراجع للمرضى بوحدات العناية المركزة حيث تبقى منهم اليوم 855 (أقل بـ38 عن الامس) وذلك بعد ثلاثة أيام من تسجيل أقل من الف مريض، وهو الرقم الادنى منذ 10 آذار/مارس الماضي، بينما كان مرضى العناية المركزة قد فاقوا الاربعة آلاف خلال ذروة تفشي الجائحة.

وتماثل للشفاء في الساعات الـ24 الاخيرة 2747 شخص (بالامس 3502 شخص)، ليصل عدد المتعافين من الجائحة الى 115 الفا و 288.

وأفادت بيانات الدفاع المدني بأن العدد الإجمالي للذين اصيبوا بالجائحة منذ تفشيها (الضحايا والمتعافون والحالات الإيجابية النشطة) يبلغ 223 ألفا و96، بعد تسجيل 983 اصابة جديدة (بالامس الحالات الجديدة كانت 888).

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