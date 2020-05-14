وليامز تدعو أعضاء لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا للتمسك بالتزامات مؤتمر برلين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، اعضاء لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا، الى “التمسك بالتزامات مؤتمر برلين لضمان وقف فوري للأعمال العدائية، واستئناف المسار السياسي والتخفيف من معاناة المدنيين”

جاء ذلك في تغريدة لبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، أشارت فيها الى أن ويليامز ونائبها للشؤون الانسانية يعقوب الحلو شاركا في الإجتماع الذي جرى أمس عبر دائرة الفيديو المغلقة برئاسة ايطاليا والبعثة الاممية.

وكانت وزارة الخارجية الايطالية قد ذكرت في وقت سابق أن “الاجتماع سمح بتبادل التقييمات حول آخر المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا وبشأن خطوط العمل الممكنة للمجتمع الدولي لدعم الحوار بين الليبيين ودعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.

ونوهت المذكرة بأن المبادرة الإيطالية (الدعوة للاجتماع عبر دائرة الفيديو) “تأتي للتأكيد على مركزية لجنة المتابعة كمنتدى للحوار السياسي والدبلوماسي حول ليبيا”، وكذلك “عزم روما على مواصلة لعب دور مركزي وايجابي في الملف الليبي، حتى في ظل الجائحة الحالية، في وقت وصلت فيه الأعمال العدائية إلى حدة جديدة وعنيفة لم تتجنب المدنيين والبنى التحتية للبلاد”.