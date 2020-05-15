البابا يصلي لأجل نمو الحب والإحترام في العائلات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس: لنصلِّ لأجل العائلات، لكي ينمو الحب والإحترام فيها.

وفي عظته خلال قداس الصباح المعتاد بمحل إقامته بالفاتيكان (كازا سانتا مارتا)، والذي يتم بثه فيديوياً، أضاف بيرغوليو في إعلانه نية الصلاة، أنه “لمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف اليوم، لنصلِّ من أجل العائلات، لكي ينمّي روح الرب فيها الحب والاحترام والحرية”.

وأشار البابا الى أن “التصلب لا يأتي من الروح الصالحة لأنه يشكك بمجانية الرب”، محذراً من أن “هذا الأمر يتكرر حدوثه في عصرنا أيضًا، مع بعض المنظمات الإرسالية المتشددة، والتي علمنا لاحقا بتفشي الفساد في داخلها، حتى هلى صعيد مؤسسيها”، لأن هذا “يسلب المجانية من الخلاص”.

وذكر فرنسيس أن “موت المسيح وقيامته لا يمكن دفع ثمنها، إنها هبة”، أما “روح التشدد فهي تؤدي إلى الاضطراب دائمًا”، بينما “تقود روح الحرية الإنجيلية إلى الفرح”. ومن هنا يأتي تحذير البابا بـ”النأي عن النفس من العلاقات التجارية”.

وخلص البابا الى القول: “نطلب من الرب أن يساعدنا على تمييز ثمار المجانية الإنجيلية وتحريرنا ممن يضعون الإيمان في وصفات لا معنى لها. وأشير إلى ما يسلب الحرية، إلى كل ما يفتقر الى المعنى”.