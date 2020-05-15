اجتماع وزراء خارجية أوروبا: تباعد وجهات النظر بشان مستقبل السلام بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً افتراضياً اليوم يتمحور حول البعد الخارجي لتفشي وباء كوفيد 19 وعملية السلام في الشرق الأوسط.

ويلتئم هذا الاجتماع وسط تباعد في وجهات نظر الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع “نوايا” إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وحسب مصدر مطلع “نحن 27 دولة لكل منها تقديرات وخلفيات سياسية وتاريخية مختلفة”.

وكان الأوروبيون قد دأبوا على التأكيد بأنهم يعارضون ضم أراض محتلة، باعتبار الأمر يقوض أسس حل الدولتين ويعرقل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

ويرى الأوروبيون أن حالة الترقب السائدة حالياً بشأن كيفية تصرف الحكومة الإسرائيلية الجديدة وإمكانية تنفيذها لـ”وعودها” بالضم حسب مخطط السلام الأمريكي (صفقة القرن)، يجعل من الصعب الحديث عن إجراءات مشددة أو عقوبات حالياً.

وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، قد ألمح في وقت سابق أن الوقت غير مناسب للحديث عن عقوبات أو إجراءات بحق إسرائيل حالياً.

هذا وسوف يناقش رؤساء الدبلوماسية الأوروبية اليوم الوضع دول البلقان وكذلك في جوارهم الجنوبي على ضوء تفشي وباء كوفيد 19، ووفقاً للمصدر نفسه، فقد “نتجت عن هذا الوباء أزمة اقتصادية في جوارنا الجنوبي وهو أمر مثير للقلق”.

وألمح المصدر إلى أن دوائر صنع القرار بدأت بالفعل مناقشة داخلية حول أثر تفشي الوباء على استقرار دول الجوار في شرق وجنوب المتوسط.

من المنتظر أن يستعرض الوزراء مع بوريل، كما عهدوا منذ بداية تفشي الوباء، مسيرة عمليات إجلاء مواطني الدول الأوروبية الذين لا يزالون عالقين في الخارج.

ومن غير المستبعد أن تطلب دول من المجلس مناقشة الوضع في ليبيا، رغم أن الموضوع غير مدرج على جدول الأعمال رسمياً.