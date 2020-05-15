بلجيكا: 56 وفاة جديدة بوباء كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المركز الوطني للأزمات أن وباء كوفيد 19 تسبب بوفاة 56 شخصاً في مختلف أنحاء بلجيكا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد الضحايا الإجمالي إلى 8959 شخصاً.

ونوه المركز في تقريره اليومي إلى استمرار انخفاض أعداد المرضى الذين يعالجون في المشافي بسبب الوباء، مشيراً أن عددهم اليوم انخفض إلى 1862 مريضاً منهم 380 في غرف العناية المركزة.

ويلاحظ المركز أيضاً استمرار ارتفاع عدد من يتركون المشافي مقارنة بمن يدخلونها للعلاج من كوفيد 19، إذ تمكن 190 شخصاً من ترك المشافي يوم أمس ما يرفع العدد الإجمالي إلى 14301 شخصاً.

أما عدد المقبولين في المشافي يوم أمس فلم يتجاوز ال 67 شخصاً.

وكان العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بوباء كوفيد 19 في بلجيكا قد وصل إلى 54644 شخصاً منذ منتصف آذار/مارس الماضي.