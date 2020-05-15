خمس نجوم الإيطالية: لا صدام مع الحزب الديمقراطي بشأن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت حركة خمس نجوم الإيطالية عما إذا كانت هناك ثمة اشتباكات مع شريكها بالإئتلاف الحاكم، الحزب الديمقراطي حول المهاجرين، إن “هذه رواية نسمعها منذ شهور”.

وقال الزعيم السياسي للحركة، فيتو كريمي، في تصريحات إذاعية الجمعة، مؤكد أنه “لم يكن هناك أي اشتباك”، بل “كان الموضوع الوحيد الذي أزعجني هو موضوع المهاجرين، فلم يكن من المناسب إدراج هذا النوع من الإجراءات في المرسوم الأخير للحكومة”، الخاص بالمرحلة الثانية لحالة طوارئ تفشي فيروس كورونا.

وتابع كريمي، وهو نائب وزيرة الداخلية، أن “العلاقات ودية للغاية مع غالبية الشركاء، في إطار حواراتنا اليومية، بحيث لا توجد أي صراخات”، ثم أن “هناك رؤى مختلفة ونتائج ممتازة للمقارنات التي نقيمها بشأنها”.