وزير إيطالي: نبدأ المرحلة 2 بأمان من خلال تبسيط الإجراءات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير إيطالي إنه “ابتداء من يوم الاثنين المقبل، ستستأنف البلاد نشاطها وستفعل ذلك بأمان”.

وأكد وزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوتشا، متحدثًا في برنامج متلفز الجمعة، أنه “سنبدأ مرة أخرى من الإيطاليين الذين قاوموا، الذين من خلال تضحيات كبيرة، بقوا في منازلهم في هذه الأسابيع، من رجال الأعمال حتى العاملين في الشركات التي تم إغلاقها في الشهرين الماضيين”.

واعترف المسؤول الحكومي بأن أصحاب المطاعم والمقاهي، “الذين استنفذوا مدخراتهم الشخصية لكي لا ينقص عمالهم أي شيء، كانوا مثالاً رائعًا للجميع”. وأردف “نحن قريبون منهم وعلينا الآن أن نتولى المسؤولية ونقوم بتبسيط الإجراءات ومنح التفويضات”.

ورأى بوتشا، أنه “يجب على البيروقراطيين أن يحولوا أنفسهم إلى مبسّطين، ويجب أن تتم جميع التحقيقات لاحقًا. فالدولة تقف إلى جانبهم ويقع علينا واجب أخلاقي بأن نثق بهم”، واختتم بالقول إن “دولة صديقة ما يجب عليها حماية الأمن الصحي فيها أولاً”.