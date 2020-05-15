المفوضية تقر مساعدات لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أقرت المفوضية الأوروبية مساعدات دولة بقيمة 9 مليون يورو وذلك لدعم قطاع النقل عبر السكك الحديدية بدل النقل البري في منطقة جنوة، عاصمة اقليم ليغوريا في شمال غرب ايطاليا.

وتأتي المساعدة الإيطالية الممنوحة لهذا القطاع في مسعى لتقليل حجم الخسائر التي لحقت بميناء هذه المدنية جراء انهيار جسر موراندي في آب / أغسطس 2018,

وتسعى إيطاليا لتأمين استمرار تدفق البضائع وتعزيز سلاسة المبادلات التجارية والحفاظ على فرص العمل المرتبطة بعمل الميناء.

ويؤكد الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيانه الصادر بهذا الشأن أن مساعدات الدولة متوافقة تماماً مع القواعد الأوروبية، حيث “تعتبر هذه المساعدات جيدة لان قطاع النقل عبر السكك الحديدية أقل ضرراً بالبيئة من قطاع النقل البري”، حسب البيان.

وتؤكد المفوضية أن المساعدات الإيطالية الحالية تتوافق تماماً مع الأهداف التي حددتها المؤسسات الأوروبية في مسعى لمواجهة التغير المناخي.