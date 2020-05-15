البابا: الوباء أبطل المبادرات الدولية للهجرة ودفع مساعداتها الى قعر الأجندات السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن هناك الملايين من “الأشخاص غير المرئيين في العالم”، وأن “أزمة وباء كوفيد 19 قد أبطلت المبادرات الدولية الخاصة بالهجرة ودفعت مساعدتها الى قاع الأجندات السياسية”.

وفي رسالته التي صدرت ظهر الجمعة، لمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين ٢٠٢٠ المصادف هذا العام في الـ27 من أيلول/سبتمبر المقبل، بعنوان “مِثلُ يسوع المسيح، مُجبَرون على الهروب. استقبال النازحين وحمايتهم ودعمهم ودمجهم”، أضاف البابا “كم من الأحكام المسبقة لدينا” من ناحية المهاجرين، وحث على “المجازفة على مثال الأطباء والممرضين”.

وكتب فرنسيس وفقا لما نشرته إذاعة الفاتيكان، “ذكرت في مطلع هذا العام، في الكلمة التي وجّهتها إلى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، مأساةَ النازحين ضمن تحدّيات العالم المعاصر”، فـ”النزاعات وحالات الطوارئ الإنسانية التي تفاقمت بسبب الاضّطرابات المناخية تزيد من عدد المشرّدين وتنعكس على الأشخاص الذين يعيشون في فقر فادح”.

وأشار الى أن “العديد من البلدان المتضرّرة من هذه الحالات تفتقر إلى الهيكليّات المناسبة التي تسمح بتلبية احتياجات النازحين”. وفي هذا السياق نشر قسم المهاجرين واللاجئين التابع لدائرة التنمية البشرية المتكاملة “المبادئ التوجيهية الراعوية بشأن النازحين الداخليين”، وهي وثيقة تهدف إلى إلهام وإحياء الأعمال الراعوية في الكنيسة في هذا المجال بالذات.

وتابع الحبر الأعظم يقول لهذه الأسباب، قرّرت أن أكرّس هذه الرسالة لمأساة النازحين الداخليين، وهي مأساة غالبًا ما تكون خفيّة، وقد تفاقمت أكثر بفعل الأزمة العالمية التي تسبّبها جائحة فيروس كورونا. في الواقع، هي الأزمة التي بفعل شدّتها وخطورتها ومداها الجغرافي، قد قلّصت العديدَ من حالات الطوارئ الإنسانية الأخرى التي أصابت ملايين الناس، مما أدّى إلى وضع المبادرات والمساعدات الدولية، الضرورية والعاجلة لإنقاذ الأرواح، في آخر البرامج السياسية الوطنية. لكن ليس الوقت وقت النسيان. إنّ الأزمة التي نواجهها الآن، لا يجب أن تُنسينا العديد من حالات الطوارئ الأخرى التي تحمل معها معاناة الكثير من الناس.

وأضاف البابا فرنسيس يقول في ضوء الأحداث المأساوية التي ميّزت العام ٢٠٢٠، أوجّه هذه الرسالة، المخصّصة للنازحين، أيضًا إلى جميع الذين عاشوا وما زالوا يعيشون خبرة عدم الاستقرار والتخلّي والتهميش والرفض بسبب فيروس كورونا. أودّ أن أبدأ من الأيقونة التي ألهمت البابا بيوس الثاني عشر في صياغة الدستور الرسولي عائلة الناصرة في المنفى. أثناء هروبهم إلى مصر، اختبر الطفل يسوع، مع والديه، حالة النازحين واللاجئين المأساوية التي اتّسمت بالخوف وعدم اليقين والمصاعب. للأسف إنّ ملايين العائلات، في أيامنا هذه، يمكنها أن ترى نفسها في هذا الواقع المحزن.

وذكر البابا أن “التلفاز والصحف تنقل، كلّ يوم تقريبًا، أخبارًا عن اللاجئين الذين يهربون من الجوع والحرب ومن أخطار أخرى بحثًا عن الأمن والحياة الكريمة لأنفسهم ولأسرهم. إنّ يسوع حاضر في كلّ واحد منهم، ومُجبرٌ، كما في زمن هيرودس، على الفرار كي ينقذ حياته. ونحن مدعوّون للتعرّف، في وجوههم، على وجه المسيح الجائع، والعطشان، والعريان، والمريض، والغريب، والسجين، الذي يسائلنا. وإن تعرّفنا عليه، فسوف نشكره لأننا استطعنا أن نقابله، ونحبّه ونخدمه”.

وتابع فرنسيس القول “إنّ النازحين يقدّمون لنا فرصةَ اللقاء بالربّ يسوع، حتى لو وجَدَت أعيننا صعوبة في التعرّف عليه: بملابسه الممزّقة، وأقدامه المتّسخة، ووجهه المشوّه، وجسده المجروح، وغير قادر على التحدّث بلغتنا. إنه تحدٍّ راعوي نحن مدعوّون للإجابة عليه بالأفعال الأربعة التي أشرت إليها في الرسالة بمناسبة هذا اليوم نفسه لعام ٢٠١٨: استقبال، وحماية، ودعم، ودمج. وأودّ الآن أن أضيف عليها ستة أزواج من الأفعال التي هي أفعال ملموسة للغاية، مرتبطة ببعضها البعض في علاقة سببيّة.

وحض البابا الى أن “علينا أن نعرف الآخر كي نفهمه، فمعرفة الآخر هي خطوة ضرورية لفهمه. هذا ما قام به يسوع نفسه في رواية تلميذي عماوس الإنجيلية”، فـ”عندما نتحدّث عن المهاجرين والنازحين، غالبًا ما نتوقّف عند الأرقام. لكن الأمر لا يتعلّق بالأرقام، بل بالأشخاص! إذا التقينا بهم فسوف نتوصّل لمعرفتهم. وإذا عرفنا قصصهم فسوف نتمكّن من فهمهم. وسنفهم، على سبيل المثال، أنَّ عدم اليقين الذي عانينا منه بسبب الجائحة هو عنصر ثابت في حياة النازحين”.

وأضاف الحبر الأعظم أن “من الضروري أن نتقرّب من الآخرين كي نخدمهم. يبدو الأمر وكأنه من المسلَّمات، ولكنه غالبًا ما يكون غير ذلك. وأوضخ أن “المخاوف والأحكام المسبقة العديدة، تبقينا بعيدين عن الآخرين وغالبًا ما تمنعنا من أن “نقترب” منهم ونخدمهم بمحبّة. إن الاقتراب من الآخرين غالبًا ما يعني أن نكون مُستعدّين للمخاطرة، كما علّمنا العديد من الأطبّاء والممرّضين في الأشهر الأخيرة. وهذا الاقتراب بهدف الخدمة، يتجاوز مجرّد الشعور بالواجب؛ ويسوع قد ترك لنا أعظم مثال عندما غسل أقدام تلاميذه: خلع ملابسه وركع و”وسّخ” يديه.

وتابع البابا فرنسيس يقول “كي نتصالح علينا أن نصغي. هذا ما يعلّمنا إياه الله نفسه الذي أراد، من خلال إرسال ابنه إلى العالم، أن يصغي إلى أنين البشرية بأذني الإنسان”، فإنّ “الحبّ، الذي يصالِح ويخلِّص، يبدأ بالإصغاء”. لقد “تكاثرت الرسائل في عالم اليوم، لكننا نفقد القدرة على الإصغاء. ولكننا لا نستطيع أن نتصالح حقًّا إلّا من خلال الإصغاء المتواضع واليقظ. خلال عام ٢٠٢٠، ساد الصمتُ في شوارعنا مدّة أسابيع. صمتٌ مأساوي ومثير للقلق، لكنه قد أتاح لنا الفرصة للإصغاء إلى صرخة الضعفاء والنازحين وكوكبنا السقيم للغاية. ومن خلال الإصغاء، لدينا الفرصة لنتصالح مع القريب، ومع العديد من الأشخاص المستبعدين، ومع أنفسنا ومع الله، الذي لا يتعب أبدًا من منحنا رحمته”.