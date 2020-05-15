الملك عبدالله الثاني: ضم إسرائيل لأجزاءً من الضفة سيؤدي لصِدام كبير مع الأردن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

عمان-شدد الملك عبدالله الثاني على أن حل الدولتين هو “السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما”، محذرا من أنه “إذا ما ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية سيؤدي ذلك إلى صِدام كبير مع الأردن”.

وقال العاهل الاردني في مقابلة مع مجلة (دير شبيغل) الألمانية، بثتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية، “القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة. وإذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية”.

وفي سؤال فيما اذا كانت الاردن ستعلّق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل في حالة الضم؟ أجاب الملك: “لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط”.