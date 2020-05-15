رئيس الوفد الأوروبي: إحباط لعدم أحراز تقدم في المفاوضات مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات العلاقات المستقبلية مع بريطانيا، ميشيل بارنييه عن شعوره بالاحباط لعدم وجود إدراك حقيقي من قبل البريطانيين لتداعيات انسحابهم من الاتحاد (بريكست).

وكان بارنييه يتحدث اليوم في مؤتمر صحفي بعد جولة المفاوضات الثالثة التي عقدها الطرفان الأوروبي والبريطاني بشكل افتراضي، بهدف التوصل لاتفاق يؤطر العلاقات المستقبلية بعد أن انسحبت بريطانيا من الاتحاد في 31 كانون الثاني/يناير 2020.

وأشار بارنييه الى أن المفاوضات التي دامت عدة أيام لم تؤد إلى تحقيق أي تقدم في كافة المجالات خاصة الصيد، الحوكمة، التعاون القضائي، المعايير الاقتصادية وسلطة محكمة العدل الأوروبية، مؤكداً أن الخلافات “لا زالت عميقة وواسعة”.

وعبر بارنييه عن أسفه لعدم وجود طموح لدى البريطانيين لوضع أسس تعاون معزز في مجالات تبييض الأموال، والسماح للبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين بلعب دور مراقب في العلاقات المستقبلية.

وتابع بارنييه: “نريد التعاون ضمن اطار الحفاظ على سيادتنا وقيمنا ومبدأ المعاملة بالمثل واحترام سيادة الطرف الآخر وهذا ما لم يفهمه البريطانيون”.

وأعطى المسؤول الأوروبي عدة أمثلة على المشاكل القائمة، مشيراً إلى أن بروكسل لن تسمح بمنح الصيادين البريطانيين حرية العمل في المياه الأوروبية في حين تمنع لندن صيادي أوروبا من العمل في مياهها.

كما لا يرى بارنييه، حسب تصريحاته، مبرراً لإعطاء الشركات البريطانية حرية العمل في أوروبا، إذا استبعدت لندن الشركات الأوروبية من أراضيها.

ومضى قائلاً: “أنا لست متفائلاً، ولكني مصمم على الاستمرار في العمل وطموحنا التوصل إلى اتفاق بدون تعرفة جمركية وبدون حصص ولكن يبدو أن البريطانيين يسيرون بعكس ذلك”.

ويصف الأوروبيون بـ”غير الواقعي” رغبة البريطانيين باقتطاع مقتطفات من الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد مع كندا أو كوريا الجنوبية، ووضعها في الاتفاق المقبل.

هذا ومن المفترض أن تتوصل بروكسل ولندن إلى اتفاق تجارة حرة قبل نهاية المرحلة الانتقالية التي اعقبت بريكست، أي بحلول نهاية العام الحالي.