دراسة ايطالية: 3,9% فقط من وفيات كورونا لم تكن لديها أمراض مسبقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشارت دراسة نشرها المعهد الايطالي العالي للصحة إلى أن نسبة حالات الوفاة بفيروس كورونا للأشخاص الذين لم تكن لديهم أمراض مسبقة لا تتجاوز 3,9%، بينما يبلغ متوسط أعمار ضحايا الجائحة 80 عاما.

وأفاد المعهد العالي للصحة بأن الدراسة تمت بناء على بيانات 2848 حالة وفاة عبر تحليل السجلات الطبية الخاصة بها.

وذكرت الدراسة أن 111 من المتوفين (3,95% من العينة) لم يكونوا يعانون من أي مرض قبل اصابتهم بالفيروس، في حين أن 425 منهم (14,9% من العينة) كانوا مصابين بمرض واحد.

وتقفز النسبة الى 21,3% (608 حالة وفاة) للاشخاص المصابين بأكثر من مرضين والى 59,8% لأولئك الذين كانو يعانون من ثلاثة أمراض أو أكثر، وفق الدراسة.

وتحتل ايطاليا المركز الثالث عالميا، بعد الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، من حيث عدد الوفيات المعلنة ذات الصلة بفيروس كورونا. واعلنت السلطات أمس الخميس تسجيل 262 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء حالة الطوارئ الصحية، الى 31 ألفا و 368 وفاة.