ايطاليا:242 حالة وفاة وشفاء ما يقارب 5 آلاف من كورونا خلال يوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية مساء اليوم الجمعة تسجيل 242 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الاخيرة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء حالة الطوارئ الصحية، الى 31 ألفا و 368 وفاة.

وأكدت هيئة الدفاع المدني تسجيل 798 اصابات جديدة بالجائحة، ليرتفع العدد الاجمالي للذين اصيبوا بالفيروس، بما فيهم الموتى والمتعافون منذ بداية ازمة تفشي الفيروس قبل ما يقارب الثلاثة أشهر، الى 223 ألفا و223.

ووفق السلطات الايطالية فقد تماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية 4،917 شخص ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 120 الفا و205 .

كما يتواصل التراجع للمرضى بوحدات العناية المركزة حيث تبقى منهم اليوم 808 (أقل بـ47عن الامس)