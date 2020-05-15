الاتحاد الاوروبي سيستخدم “كل الوسائل الدبلوماسية” لتفادي ضم اسرائيل لأراض بالضفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قناعته بضرورة العمل من أجل تجنب أي محاولة لضم اسرائل لأراض من الضفة الغربية المحتلة.

وكان بوريل يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، حيث تمت مناقشة آفاق العمل المستقبلي لايجاد حل للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن الاتحاد سيستخدم كل وسائلة الدبلوماسية وسيتصل مع كل الأطراف بما في ذلك الإسرائيليين والفلسطينيين والشركاء العرب لتفادي أي ضم، حيث “يجب تجنب أي عمل أحادي الجانب”، حسب كلامه.

وأشار الى أن الجهد الدبلوماسي يهدف إلى تجنب وضع لا يريده الأوروبيون، مشدداً على تمسك بروكسل بحل الدولتين والقانون الدولي.

وأقر بوريل بوجود خلافات بين الدول الأعضاء بشأن التعامل مع إسرائيل، في إطار قضية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، رافضاً أي نوع من المقارنة بين شبه جزيرة القرم والضفة، وشدد على أنه “يجب احترام القانون الدولي في كل مكان وعدم تطبيقه بشكل انتقائي”، على حد تعبيره.

وأكد على أن الاتحاد ينتظر أن تستلم الحكومة الإسرائيلية مهامها رسمياً لبدء الحوار معها.

إلى ذلك، تستبعد مصادر أوروبية أن تتخذ بروكسل أي اجراء ضد إسرائيل في الوقت الحالي.

كما ناقش الوزراء عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط، حيث أكد بوريل أن موقف الاتحاد لم يتغير من ناحية دعم قبرص وعلى ضرورة استمرار الحوار مع تركيا في مختلف الملفات,