قلق أممي اثر اكتشاف اول اصابة بكورونا بمخيم للروهينغا في بنغلاديش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف- أفادت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بأنها شرعت في تكثيف جهود الاستجابة لكوفيد-19 في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلاديش، عقب “توثيق أول حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مخيم كوتابالونغ بوإصابة أحد أفراد المجتمع المضيف بالعدوى”.

وفي تصريحات من جنيف، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أندريه ماهيستش، إن كلا المصابيْن بمرض كوفيد-19 توجها إلى أحد المرافق الصحية التي يديرها الشركاء الإنسانيون حيث أخذت عيّنات منهما ليتم فحصها في مختبر IEDR الميداني في كوكس بازار.

وأضاف ماهيستش: “بعد التأكد من نتيجة الفحص، تم تنشيط (فرق التحقيق السريع) للتحقيق في الحالتين، والشروع بالعزل والعلاج وتتبع الاتصالات، والحجر وفقا لإرشادات منظمة الصحة العامة”.

ونوهت مفوضية اللاجئين بأنها تعمل منذ آذار/مارس الماضي مع حكومة بنغلاديش على دعم جميع جهود التصدي والوقاية من الفيروس، ومع ظهور أول حالة مؤكدة، فقد تم تفعيل آليات التصدي للفيروس.

وأشارت المفوضية إلى أن الاختبار في كوكس بازار بدأ في بداية شهر نيسان/أبريل، وحتى تاريخ 14 أيّار/مايو، تم فحص 108 من اللاجئين. وأضاف المتحدث باسم المفوضية: “ثمّة مخاوف جدية بشأن التأثير الخطير والمحتمل للفيروس في مخيمات اللاجئين المكتظة بالسكان التي تأوي نحو 860 ألف لاجئ”.