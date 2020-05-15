مسؤول صيني: لم نتحفظ بشأن تبادل معلومات حول فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسنغ يى شين، على أن بلاده “كانت قد أجرت بحثا حول فيروس كورونا المستجد بأقصى سرعة ممكنة وذلك في المرحلة المبكرة من عملها في مكافحة المرض، ولم يكن لديها أي تحفظ في تبادل المعلومات”.

وجاءت هذه التصريحات في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن الفاصل الزمني بين تقارير الحالات المبكرة في البلاد والإعلان الرسمي عن انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر، حسبما افادت وكالة الانباء الصينية الرسمية.

وقال تسنغ إن “المرض تهديد جديد تماما للبشرية وإن الصين لم تصدر إعلانا سابقا لأوانه عن انتقاله لأنها كانت ما تزال تسعى لمعرفة الفيروس فى ذلك الوقت، ولم تكن هذه المعلومات غير كافية للوصول إلى نتيجة”.

وأشار الى أنه “من الناحية النظرية، يمكن أن تنتقل جميع الفيروسات والبكتيريا من شخص إلى آخر”، ولكن العلماء والخبراء مع ذلك، يحتاجون إلى معرفة مصادر العدوى ومدى عدوى الفيروس وكيفية انتقاله، وهو الأمر الذي يشهد اختلافا كبيرا من فيروس لآخر. واستشهد المسؤول بأمثلة من أمراض مثل الالتهاب الكبدي (بي) وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) ، وهي معدية أيضا ولكنها ذات قابلية انتقال محدودة نسبيًا مقارنة بـ”كوفيد-19”.

وأضاف أنه “مع وجود حالات سريرية محدودة للغاية في ذلك الوقت، لم يدخر الخبراء الصينيون والعاملون الصحيون أي وقت في إجراء التحقيقات والبحوث ذات الصلة، وذلك لمعرفة الإجابات لدعم عملية صنع القرار بطريقة علمية”، حسبما نقلت عنه وكالة شينخوا الرسمية.