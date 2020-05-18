بلجيكا: تردد بشأن إعادة فتح الحدود الخارجية للبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في الوقت الذي بدأت فيه بعض دول الاتحاد الأوروبي بفتح حدودها الخارجية مع اقتراب الموسم السياحي الصيفي، لا تزال السلطات البلجيكية تتمسك بضرورة الحفاظ على حدود البلاد مغلقة أمام التنقلات غير الضرورية.

في هذا الإطار، أكد وزير الخارجية فيليب غوفان، أن ضبط الحدود الخارجية هو حق سيادي لكل دولة، واصفاٌ بـ”المبكر قيام بعض الدول برفع القيود المفروضة على السفر منذ أكثر من شهرين اثر تفشي وباء كوفيد 19 في عموم القارة.

وأشار رئيس الدبلوماسية البلجيكية الى أن حدود البلاد ستبقى مغلقة في الوقت الحاضر، حيث “نريد مناقشات واضحة وصريحة على المستوى الأوروبي”، حسب كلامه.

هذا ويجري غوفان اتصالات مع نظرائه في الدول المجاورة لبلجيكا لمحاولة التوصل لإجراءات منسقة.

وأقر المسؤول البلجيكي بصعوبة وتعقيد الأمر، فـ”يجب ألا ننسف الجهود التي بذلها المواطنون خلال الأشهر القليلة الماضية”، على حد تعبيره.

ورأى غوفان ضرورة معاينة الوضع الوبائي في الدول الأوروبية وتلك المجاورة لها قبل السماح للمواطنين بالتنقل.