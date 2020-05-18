 وزيرة الصحة الفلسطينية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 560 والتعافي إلى 455

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 560 حالة، بعد تسجيل 5 حالات جديدة مساء أمس، فيما ارتفعت حصيلة حالات التعافي إلى 455، بعد تسجيل 3 حالات منها حالة في طولكرم وحالتان في نابلس.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 101 حالة، بينها 59 في مدينة القدس، و8 في ضواحي القدس و30 في مدينة الخليل و4 في قطاع غزة.

وأدخلت 303 حالات إلى الحجر المنزلي يوم أمس، فيما يبلغ عدد المتواجدين حالياً في الحجر المنزلي 18454.

وأضافت الكيلة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أنه بتسجيل حالتي التعافي في نابلس، فإن المحافظة تكون قد انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات، وهي: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم.

وأضافت: تبقى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ومحافظة الخليل، ومحافظة القدس، محافظات تضم إصابات بفيروس كورونا.

وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت صباح اليوم، استقرار الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس كورونا من بيت أولا، والذي أدخل العناية المكثفة يوم أمس.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن الرضيع (3 أشهر) أدخل إلى مركز العزل والعلاج في حلحول، وتعامل الكادر الطبي معه بشكل مكثف من مساء أمس وحتى السادسة من صباح اليوم حتى استقرت حالته.

وأشارت إلى أن العدوى انتقلت إلى الرضيع عن طريق والده المصاب والذي كان يعمل داخل الخط الأخضر.